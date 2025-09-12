CrowdStrike Aktie News: NASDAQ 100 Aktie CrowdStrike präsentiert sich am Montagnachmittag stärker
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von CrowdStrike. Zuletzt wies die CrowdStrike-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 443,71 USD nach oben.
Um 15:53 Uhr stieg die CrowdStrike-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,7 Prozent auf 443,71 USD. Die CrowdStrike-Aktie zog in der Spitze bis auf 444,50 USD an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 440,71 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 120.090 CrowdStrike-Aktien umgesetzt.
Am 04.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 517,69 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die CrowdStrike-Aktie 16,67 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.09.2024 bei 256,14 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die CrowdStrike-Aktie 73,23 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte CrowdStrike 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
CrowdStrike veröffentlichte am 27.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,31 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,19 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 1,17 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte CrowdStrike 963,87 Mio. USD umgesetzt.
Die CrowdStrike-Bilanz für Q3 2026 wird am 02.12.2025 erwartet.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,66 USD je CrowdStrike-Aktie.
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.07.2019
|CrowdStrike A Overweight
|Barclays Capital
|19.07.2019
|CrowdStrike A Buy
|Needham & Company, LLC
|08.07.2019
|CrowdStrike A Outperform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|08.07.2019
|CrowdStrike A Overweight
|Barclays Capital
|08.07.2019
|CrowdStrike A Buy
|Needham & Company, LLC
