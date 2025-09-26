DAX23.730 ±-0,0%ESt505.510 +0,2%Top 10 Crypto15,70 +2,5%Dow46.226 -0,1%Nas22.664 +0,8%Bitcoin97.084 +1,3%Euro1,1735 +0,4%Öl68,12 -2,3%Gold3.829 +1,8%
Kurs der CrowdStrike

CrowdStrike Aktie News: NASDAQ 100 Aktie CrowdStrike am Montagnachmittag höher

29.09.25 16:11 Uhr
CrowdStrike Aktie News: NASDAQ 100 Aktie CrowdStrike am Montagnachmittag höher

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von CrowdStrike. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 484,99 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CrowdStrike
413,05 EUR -0,05 EUR -0,01%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die CrowdStrike-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 484,99 USD. Bei 488,75 USD erreichte die CrowdStrike-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 486,12 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via NASDAQ 108.600 CrowdStrike-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 04.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 517,69 USD an. Gewinne von 6,74 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 272,76 USD fiel das Papier am 02.10.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 43,76 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2025 erhielten CrowdStrike-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

CrowdStrike veröffentlichte am 27.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,31 USD gegenüber 0,19 USD im Vorjahresquartal verkündet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 21,28 Prozent auf 1,17 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 963,87 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von CrowdStrike wird am 02.12.2025 gerechnet.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,67 USD je CrowdStrike-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: bluebay / Shutterstock.com

Analysen zu CrowdStrike

DatumRatingAnalyst
19.07.2019CrowdStrike A OverweightBarclays Capital
19.07.2019CrowdStrike A BuyNeedham & Company, LLC
08.07.2019CrowdStrike A OutperformOppenheimer & Co. Inc.
08.07.2019CrowdStrike A OverweightBarclays Capital
08.07.2019CrowdStrike A BuyNeedham & Company, LLC
