NASDAQ 100 aktuell: So steht der NASDAQ 100 aktuell

NASDAQ 100-Performance im Fokus

Das macht der NASDAQ 100.

Am Donnerstag springt der NASDAQ 100 um 20:00 Uhr via NASDAQ um 1,05 Prozent auf 24.477,16 Punkte an. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,815 Prozent auf 24.421,21 Punkte an der Kurstafel, nach 24.223,69 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ 100 betrug 24.554,52 Punkte, das Tagestief hingegen 24.347,54 Zähler.

NASDAQ 100 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn gewann der NASDAQ 100 bereits um 1,23 Prozent. Der NASDAQ 100 lag noch vor einem Monat, am 18.08.2025, bei 23.713,76 Punkten. Der NASDAQ 100 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 18.06.2025, bei 21.719,69 Punkten. Der NASDAQ 100 lag noch vor einem Jahr, am 18.09.2024, bei 19.344,49 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2025 bereits um 16,69 Prozent zu. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 24.554,52 Punkten. 16.542,20 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im NASDAQ 100

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Intel (+ 21,95 Prozent auf 30,37 USD), CrowdStrike (+ 11,76 Prozent auf 497,90 USD), Synopsys (+ 11,17 Prozent auf 472,92 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 7,09 Prozent auf 353,09 USD) und KLA-Tencor (+ 6,23 Prozent auf 1.051,54 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind hingegen Arm (-3,76 Prozent auf 147,60 USD), Comcast (-3,08 Prozent auf 31,43 USD), DexCom (-2,41 Prozent auf 74,60 USD), Enphase Energy (-2,27 Prozent auf 37,84 USD) und AMD (Advanced Micro Devices) (-2,05 Prozent auf 155,90 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Intel-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 81.763.292 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 3,603 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 7,29 zu Buche schlagen. Die The Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,22 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net