CrowdStrike Aktie News: NASDAQ 100 Aktie CrowdStrike am Abend freundlich

Die Aktie von CrowdStrike zählt am Montagabend zu den bestplatzierten des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die CrowdStrike-Papiere zuletzt 1,6 Prozent.
Die CrowdStrike-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:07 Uhr 1,6 Prozent im Plus bei 489,18 USD. Zwischenzeitlich stieg die CrowdStrike-Aktie sogar auf 490,21 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 486,12 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 377.905 CrowdStrike-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Bei 517,69 USD markierte der Titel am 04.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der CrowdStrike-Aktie liegt somit 5,51 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 272,76 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der CrowdStrike-Aktie 44,24 Prozent sinken.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte CrowdStrike am 27.08.2025 vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,31 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei CrowdStrike ein EPS von 0,19 USD in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat CrowdStrike in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,28 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,17 Mrd. USD im Vergleich zu 963,87 Mio. USD im Vorjahresquartal.
Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.12.2025 veröffentlicht.
Experten gehen davon aus, dass CrowdStrike im Jahr 2026 3,67 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
