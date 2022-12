CrowdStrike Aktie News: NASDAQ 100 Aktie CrowdStrike gewinnt am Mittag

Aktien in diesem Artikel CrowdStrike 105,76 EUR

Die Aktionäre schickten das Papier von CrowdStrike nach oben. Im Stuttgart-Handel gewann die Aktie um 12:22 Uhr 1,4 Prozent auf 106,28 EUR. Die CrowdStrike-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 106,28 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 105,72 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Stuttgart-Handel 364 CrowdStrike-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 220,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.04.2022 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 51,82 Prozent hinzugewinnen. Bei 104,34 EUR erreichte der Anteilsschein am 16.12.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die CrowdStrike-Aktie mit einem Verlust von 1,86 Prozent wieder erreichen.

Die Zahlen des am 31.10.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte CrowdStrike am 29.11.2022. Das EPS wurde auf 0,40 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,17 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 580,88 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 380,05 USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 23.03.2023 erwartet.

In der CrowdStrike-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 1,50 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Bildquellen: ESB Professional / Shutterstock.com