CureVac Aktie News: CureVac gibt am Dienstagvormittag ab

Aktien in diesem Artikel CureVac 7,26 EUR

-1,21% Charts

News

Analysen

Das Papier von CureVac gab in der Stuttgart-Sitzung ab. Um 09:22 Uhr ging es um 1,5 Prozent auf 7,26 EUR abwärts. Die CureVac-Aktie gab in der Spitze bis auf 7,10 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 7,10 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 200 CureVac-Aktien umgesetzt.

Am 30.11.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 44,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 83,51 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 24.10.2022 Kursverluste bis auf 7,10 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 2,24 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

CureVac ließ sich am 25.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird für den 05.12.2022 terminiert.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CureVac-Aktie

BioNTech-Aktie, Pfizer-Aktie & Moderna-Aktie: Zulassung beantragt

Wem gehört CureVac? Das sind die größten Anteilseigner des Tübinger Corona-Impfstoffentwicklers

CureVac-Aktie in Rot: Umsatzerlöse gehen im zweiten Quartal zurück - Operativer Verlust sinkt

Ausgewählte Hebelprodukte auf CureVac Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf CureVac Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf CureVac

Bildquellen: ESB Professional / Shutterstock.com