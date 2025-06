CureVac Aktie News: CureVac schiebt sich am Montagmittag vor

So bewegt sich CureVac

Die Aktie von CureVac gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 2,6 Prozent auf 3,93 EUR zu.

Um 12:00 Uhr wies die CureVac-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 2,6 Prozent auf 3,93 EUR nach oben. Zwischenzeitlich stieg die CureVac-Aktie sogar auf 3,98 EUR. Bei 3,90 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Zuletzt wechselten via Tradegate 22.040 CureVac-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 07.01.2025 auf bis zu 4,98 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 26,73 Prozent. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2,10 EUR ab. Derzeit notiert die CureVac-Aktie damit 86,87 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

CureVac-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 3,90 USD je CureVac-Aktie an.

Am 20.05.2025 äußerte sich CureVac zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -0,24 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,34 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat CureVac in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 93,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 940000,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 13,43 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 14.08.2025 erwartet.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -0,471 EUR je Aktie in den CureVac-Büchern.

