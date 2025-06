Schwache Performance in London: Das macht der FTSE 100 am Montagmittag

FTSE 100-Performance im Fokus

Kaum verändert zeigt sich der FTSE 100 am Mittag.

Am Montag tendiert der FTSE 100 um 12:07 Uhr via LSE 0,13 Prozent schwächer bei 8.826,18 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,685 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent fester bei 8.837,91 Punkten in den Handel, nach 8.837,91 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte am Montag sein Tagestief bei 8.825,26 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 8.850,87 Punkten lag.

FTSE 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 09.05.2025, wurde der FTSE 100 auf 8.554,80 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 wurde am vorherigen Handelstag, dem 07.03.2025, mit 8.679,88 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 stand am vorherigen Handelstag, dem 07.06.2024, bei 8.245,37 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 6,85 Prozent nach oben. Bei 8.908,82 Punkten markierte der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 7.544,83 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit Flutter Entertainment (+ 2,39 Prozent auf 188,75 GBP), M&G (+ 1,89 Prozent auf 2,48 GBP), Diageo (+ 1,67 Prozent auf 19,65 GBP), JD Sports Fashion (+ 1,34 Prozent auf 0,82 GBP) und Pershing Square (+ 1,10 Prozent auf 39,06 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind hingegen StJamess Place (-2,11 Prozent auf 11,11 GBP), WPP 2012 (-2,00 Prozent auf 5,48 GBP), Melrose Industries (-1,60 Prozent auf 4,60 GBP), B&M European Value Retail SA Reg (-1,59 Prozent auf 2,84 GBP) und Ocado Group (-1,44 Prozent auf 2,53 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 11.218.899 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie dominiert den FTSE 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 198,518 Mrd. Euro.

FTSE 100-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 weist 2025 laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 6,18 zu Buche schlagen. Die Phoenix Group-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,57 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

