CureVac Aktie News: CureVac am Donnerstagvormittag im Aufwind

CureVac im Fokus

Die Aktie von CureVac gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die CureVac-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 4,63 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von CureVac nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie um 09:08 Uhr 0,3 Prozent auf 4,63 EUR. Der Kurs der CureVac-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 4,64 EUR zu. Mit einem Wert von 4,63 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der CureVac-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 86.955 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 4,98 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.01.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der CureVac-Aktie liegt somit 6,91 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 2,10 EUR. Mit Abgaben von 54,64 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an CureVac-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 4,45 USD.

Am 20.05.2025 äußerte sich CureVac zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,24 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,34 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 93,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 13,43 Mio. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 940000,00 USD.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 14.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Verlust 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,199 EUR je CureVac-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CureVac-Aktie

CureVac-Aktie im Übernahmemodus: Warum der CureVac-Chef die Übernahme durch BioNTech forciert

BioNTech-Aktie gewinnt: So stuft die Deutsche Bank den geplanten CureVac-Deal ein

CureVac-Aktie +35 Prozent: BioNTech will CureVac übernehmen