CureVac Aktie News: CureVac verbilligt sich am Mittwochnachmittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von CureVac. Die Aktionäre schickten das Papier von CureVac nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,6 Prozent auf 3,67 EUR.

Die CureVac-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 16:03 Uhr um 2,6 Prozent auf 3,67 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die CureVac-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 3,64 EUR aus. Bei 3,77 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via Tradegate 147.945 CureVac-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.01.2025 bei 4,98 EUR. 35,71 Prozent Plus fehlen der CureVac-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 2,10 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 42,69 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je CureVac-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 3,90 USD.

Am 20.05.2025 legte CureVac die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,24 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,34 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 940000,00 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 93,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 13,43 Mio. USD umgesetzt worden waren.

CureVac wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 14.08.2025 vorlegen.

Analysten gehen davon aus, dass CureVac 2025 einen Verlust in Höhe von -0,471 EUR je Aktie ausweisen dürften.

