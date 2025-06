CureVac Aktie News: CureVac büßt am Mittag ein

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von CureVac gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die CureVac-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 3,52 EUR ab.

Die CureVac-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 11:55 Uhr mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 3,52 EUR. In der Spitze büßte die CureVac-Aktie bis auf 3,47 EUR ein. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 3,55 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 97.561 CureVac-Aktien den Besitzer.

Am 07.01.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 4,98 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 41,26 Prozent über dem aktuellen Kurs der CureVac-Aktie. Bei 2,10 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 40,35 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte CureVac 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 3,90 USD je CureVac-Aktie aus.

Am 20.05.2025 lud CureVac zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,24 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,34 USD erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat CureVac mit einem Umsatz von insgesamt 940000,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,43 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 93,00 Prozent verringert.

Die CureVac-Bilanz für Q2 2025 wird am 14.08.2025 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass CureVac im Jahr 2025 -0,471 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CureVac-Aktie

Ausblick: CureVac gewährt Anlegern Blick in die Bücher

CureVac-Aktie mit Höhenflug: Erster Erfolg im Patentstreit mit BioNTech

Wem gehört CureVac? Das sind die größten Anteilseigner des Tübinger Impfstoffentwicklers