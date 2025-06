CureVac Aktie News: CureVac tendiert am Freitagvormittag schwächer

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von CureVac. Die CureVac-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 3,0 Prozent auf 4,66 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von CureVac nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie um 09:21 Uhr 3,0 Prozent auf 4,66 EUR. Bei 4,66 EUR markierte die CureVac-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 4,83 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten CureVac-Aktien beläuft sich auf 600.932 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 07.01.2025 auf bis zu 4,98 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,73 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 2,10 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 54,93 Prozent könnte die CureVac-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 4,45 USD je CureVac-Aktie an.

Am 20.05.2025 äußerte sich CureVac zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,24 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte CureVac -0,34 USD je Aktie generiert. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 940000,00 USD – eine Minderung von 93,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 13,43 Mio. USD eingefahren.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von CureVac wird am 14.08.2025 gerechnet.

Analysten gehen davon aus, dass CureVac 2025 einen Verlust in Höhe von -0,471 EUR je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

