CureVac Aktie News: CureVac präsentiert sich am Mittwochmittag stärker

Die Aktie von CureVac zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 2,8 Prozent auf 3,13 EUR zu.

Um 12:02 Uhr konnte die Aktie von CureVac zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 2,8 Prozent auf 3,13 EUR. Kurzfristig markierte die CureVac-Aktie bei 3,20 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 3,10 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 47.308 CureVac-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 4,98 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.01.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der CureVac-Aktie ist somit 58,84 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2,10 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 32,93 Prozent unter dem aktuellen Kurs der CureVac-Aktie.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je CureVac-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 3,90 USD.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte CureVac am 10.04.2025. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,16 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei CureVac ein EPS von -0,42 USD in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat CureVac 15,43 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 36,42 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 24,27 Mio. USD umgesetzt worden.

CureVac wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 21.05.2025 vorlegen.

Laut Analysten dürfte CureVac im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,492 EUR einfahren.

