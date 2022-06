CureVac Aktie News: CureVac reagiert am Mittwochnachmittag positiv

Aktien in diesem Artikel CureVac 13,15 EUR

2,51% Charts

News

Analysen

Die Aktie notierte um 15.06.2022 16:22:00 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 13,02 EUR zu. Im Tageshoch stieg die CureVac-Aktie bis auf 13,25 EUR. Bei 13,12 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 48.995 CureVac-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 17.06.2021 erreichte der Anteilsschein mit 83,39 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 84,39 Prozent könnte die CureVac-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 12,51 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.06.2022). Derzeit notiert die CureVac-Aktie damit 4,08 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten bewerten die CureVac-Aktie im Durchschnitt mit 123,00 USD.

Am 25.05.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,08 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte CureVac ebenfalls -0,62 EUR je Aktie eingebüßt. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 24,40 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 144,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,00 EUR in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.08.2022 erfolgen.

Laut Analysten dürfte CureVac im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -1,375 EUR einfahren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CureVac-Aktie

CureVac-Aktie im Minus: CureVac übernimmt Krebsspezialisten

CureVac-Aktie deutlich schwächer: CureVac spürt immer noch Folgen von Impfstoff-Misserfolg

CureVac-Aktie schwächer: CureVac 2021 tief in den roten Zahlen

Ausgewählte Hebelprodukte auf CureVac Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf CureVac Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf CureVac

Bildquellen: Brian A Jackson / Shutterstock.com