CureVac Aktie News: CureVac zeigt sich am Nachmittag fester

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von CureVac. Zuletzt stieg die CureVac-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 4,3 Prozent auf 3,60 EUR.

Um 16:08 Uhr konnte die Aktie von CureVac zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 4,3 Prozent auf 3,60 EUR. Bei 3,61 EUR markierte die CureVac-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 3,45 EUR. Bisher wurden heute 248.870 CureVac-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.01.2025 bei 4,98 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 38,28 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 2,10 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der CureVac-Aktie ist somit 41,61 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

CureVac-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die CureVac-Aktie bei 3,90 USD.

Am 10.04.2025 äußerte sich CureVac zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,16 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte CureVac -0,42 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 36,42 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 15,43 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 24,27 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die CureVac-Bilanz für Q1 2025 wird am 21.05.2025 erwartet.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --0,459 EUR je CureVac-Aktie.

