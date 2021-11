CureVac Aktie News: CureVac mit Aufschlag

Aktien in diesem Artikel CureVac 34,89 EUR

Zuletzt ging es für das CureVac-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 34,90 EUR. Bei 35,06 EUR erreichte die CureVac-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 34,80 EUR. Zuletzt wechselten 2.744 CureVac-Aktien den Besitzer.

Am 09.12.2020 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 120,82 EUR. Bei 30,76 EUR erreichte der Anteilsschein am 16.11.2021 den tiefsten Stand seit 52 Wochen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 123,00 USD je CureVac-Aktie an. Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass CureVac ein EPS in Höhe von 5,68 EUR in den Büchern stehen haben wird.

CureVac ist ein globales biopharmazeutisches Unternehmen auf dem Gebiet der mRNA-Technologie (Boten-RNA, von engl. messenger RNA). Mit seiner Expertise arbeitet CureVac daran, dieses vielseitige Molekül für den medizinischen Einsatz zu entwickeln und zu optimieren. Das Prinzip der proprietären CureVac-Technologie basiert auf der Nutzung von mRNA als Informationsträger, um den menschlichen Körper zur Produktion der entsprechend kodierten Proteine anzuleiten, mit welchen eine Vielzahl von Erkrankungen bekämpft werden können. Das Unternehmen setzt seine Technologien zur Entwicklung von prophylaktischen Impfstoffen, Krebstherapien, Antikörpertherapien und zur Behandlung mit Proteintherapien ein.

