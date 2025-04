CureVac Aktie News: CureVac am Dienstagvormittag in Grün

Aktienentwicklung

Die Aktie von CureVac gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von CureVac nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie zuletzt 3,2 Prozent auf 3,10 EUR.

Die CureVac-Aktie konnte um 09:21 Uhr im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,2 Prozent auf 3,10 EUR. Die CureVac-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 3,13 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 3,05 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 16.985 CureVac-Aktien den Besitzer.

Am 07.01.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 4,98 EUR an. Derzeit notiert die CureVac-Aktie damit 37,77 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,10 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 32,15 Prozent.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 3,90 USD an.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte CureVac am 10.04.2025. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,16 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das CureVac ein Ergebnis je Aktie von -0,42 USD vermeldet. Umsatzseitig standen 15,43 Mio. USD in den Büchern – ein Minus von 36,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem CureVac 24,27 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 21.05.2025 dürfte CureVac Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren.

Analysten gehen davon aus, dass CureVac 2025 einen Verlust in Höhe von -0,524 EUR je Aktie ausweisen dürften.

