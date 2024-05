CVS Health Aktie News: S&P 500 Aktie CVS Health tritt am Freitagnachmittag auf der Stelle

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von CVS Health zeigt am Freitagnachmittag wenig Änderung. Die CVS Health-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im New York-Handel bei 55,18 USD.

Mit einem Wert von 55,18 USD bewegte sich die CVS Health-Aktie um 15:52 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Den höchsten Stand des Tages erreichte die CVS Health-Aktie bisher bei 55,53 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die CVS Health-Aktie bisher bei 55,05 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 55,22 USD. Der Tagesumsatz der CVS Health-Aktie belief sich zuletzt auf 446.530 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 83,25 USD. Dieser Kurs wurde am 09.01.2024 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die CVS Health-Aktie somit 33,72 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 02.05.2024 bei 53,70 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 2,68 Prozent unter dem aktuellen Kurs der CVS Health-Aktie.

CVS Health-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 2,48 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,51 USD belaufen.

CVS Health gewährte am 01.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,88 USD gegenüber 1,76 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat CVS Health im vergangenen Quartal 88,46 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte CVS Health 83,88 Mrd. USD umsetzen können.

CVS Health wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 31.07.2024 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass CVS Health einen Gewinn von 7,32 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

