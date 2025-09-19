CVS Health Aktie News: S&P 500 Aktie CVS Health büßt am Nachmittag ein

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von CVS Health. Die CVS Health-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 74,80 USD.

Um 15:52 Uhr ging es für die CVS Health-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 74,80 USD. Das Tagestief markierte die CVS Health-Aktie bei 73,90 USD. Bei 74,32 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via New York 118.392 CVS Health-Aktien umgesetzt.

Am 19.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 76,23 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 1,91 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 43,58 USD fiel das Papier am 24.12.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 41,74 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,66 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,64 USD.

CVS Health ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,80 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,41 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,34 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 98,94 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 91,32 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von CVS Health wird am 29.10.2025 gerechnet. Die Veröffentlichung der CVS Health-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 04.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 6,35 USD je Aktie in den CVS Health-Büchern.

