Aktie im Fokus

CVS Health Aktie News: S&P 500 Aktie CVS Health verteuert sich am Nachmittag

19.09.25 16:10 Uhr
CVS Health Aktie News: S&P 500 Aktie CVS Health verteuert sich am Nachmittag

Die Aktie von CVS Health gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die CVS Health-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Plus bei 75,27 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CVS Health Corp
63,53 EUR 0,99 EUR 1,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von CVS Health zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,1 Prozent auf 75,27 USD. Die CVS Health-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 75,50 USD. Mit einem Wert von 74,69 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 1.095.476 CVS Health-Aktien den Besitzer.

Bei 75,54 USD markierte der Titel am 13.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der CVS Health-Aktie ist somit 0,36 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 43,58 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.12.2024). Das 52-Wochen-Tief könnte die CVS Health-Aktie mit einem Verlust von 42,11 Prozent wieder erreichen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,66 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,64 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte CVS Health am 31.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,80 USD gegenüber 1,41 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,34 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 98,94 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 91,32 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.10.2025 veröffentlicht. Am 04.11.2026 wird CVS Health schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass CVS Health im Jahr 2025 6,35 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

