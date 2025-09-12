CVS Health Aktie News: S&P 500 Aktie CVS Health schiebt sich am Abend vor

So bewegt sich CVS Health

Die Aktie von CVS Health gehört am Freitagabend zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das CVS Health-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 75,38 USD.

Die CVS Health-Aktie notierte im New York-Handel um 20:07 Uhr in Grün und gewann 1,3 Prozent auf 75,38 USD. Im Tageshoch stieg die CVS Health-Aktie bis auf 76,23 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 74,69 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.336.809 CVS Health-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 19.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 76,23 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 1,13 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.12.2024 bei 43,58 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 42,19 Prozent könnte die CVS Health-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,66 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,64 USD.

CVS Health gewährte am 31.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,80 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte CVS Health 1,41 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,34 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 98,94 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 91,32 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die CVS Health-Bilanz für Q3 2025 wird am 29.10.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von CVS Health rechnen Experten am 04.11.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass CVS Health ein EPS in Höhe von 6,35 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CVS Health-Aktie

Novo Nordisk-Aktie fester: Europa-Expansion nimmt deutlich Fahrt auf

Novo Nordisk-Aktie weist grüne Vorzeichen aus: Analysten-Lob für Deal mit CVS

S&P 500-Titel CVS Health-Aktie: Über diese Dividende können sich CVS Health-Aktionäre freuen