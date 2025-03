D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum verteuert sich am Freitagnachmittag kräftig

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von D-Wave Quantum. Das Papier von D-Wave Quantum konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 38,8 Prozent auf 9,59 USD.

Um 15:53 Uhr sprang die D-Wave Quantum-Aktie im New York-Handel an und legte um 38,8 Prozent auf 9,59 USD zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die D-Wave Quantum-Aktie bisher bei 9,71 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 7,87 USD. Zuletzt wechselten via New York 10.503.145 D-Wave Quantum-Aktien den Besitzer.

Am 28.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 11,40 USD. Der aktuelle Kurs der D-Wave Quantum-Aktie ist somit 18,87 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 0,75 USD erreichte der Anteilsschein am 09.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die D-Wave Quantum-Aktie derzeit noch 92,17 Prozent Luft nach unten.

Am 14.11.2024 äußerte sich D-Wave Quantum zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,11 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei D-Wave Quantum ein EPS von -0,12 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 26,95 Prozent auf 1,87 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 2,56 Mio. USD gelegen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte D-Wave Quantum am 14.05.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von D-Wave Quantum rechnen Experten am 10.04.2026.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass D-Wave Quantum 2025 einen Verlust in Höhe von -0,206 USD ausweisen wird.

