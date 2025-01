D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum zündet am Mittwochnachmittag Kursrakete

Aktie im Fokus

Die Aktie von D-Wave Quantum zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die D-Wave Quantum-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 5,7 Prozent auf 6,65 USD.

Um 15:53 Uhr ging es für das D-Wave Quantum-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 5,7 Prozent auf 6,65 USD. In der Spitze gewann die D-Wave Quantum-Aktie bis auf 7,02 USD. Bei 7,00 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wurden via New York 4.516.483 D-Wave Quantum-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 28.12.2024 auf bis zu 11,40 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die D-Wave Quantum-Aktie derzeit noch 71,43 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 26.01.2024 Kursverluste bis auf 0,71 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 89,32 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 14.11.2024 hat D-Wave Quantum in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,11 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte D-Wave Quantum -0,12 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 26,95 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,87 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,56 Mio. USD US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 11.04.2025 terminiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass D-Wave Quantum einen Verlust von -0,320 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

