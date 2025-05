D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum fällt am Mittwochnachmittag

Notierung im Fokus

Die Aktie von D-Wave Quantum gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die D-Wave Quantum-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 2,8 Prozent auf 17,05 USD abwärts.

Um 15:52 Uhr fiel die D-Wave Quantum-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 2,8 Prozent auf 17,05 USD ab. Die D-Wave Quantum-Aktie gab in der Spitze bis auf 16,87 USD nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 17,29 USD. Zuletzt wechselten 1.510.519 D-Wave Quantum-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 19,76 USD erreichte der Titel am 24.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die D-Wave Quantum-Aktie somit 13,71 Prozent niedriger. Am 09.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 0,75 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 95,60 Prozent würde die D-Wave Quantum-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

D-Wave Quantum gewährte am 08.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. D-Wave Quantum hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,02 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,11 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 15,00 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 509,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,46 Mio. USD in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.08.2025 erfolgen.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,172 USD je D-Wave Quantum-Aktie.

