D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von D-Wave Quantum. Zuletzt fiel die D-Wave Quantum-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 9,24 USD ab.

Das Papier von D-Wave Quantum gab in der New York-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 9,24 USD abwärts. In der Spitze büßte die D-Wave Quantum-Aktie bis auf 8,59 USD ein. Bei 9,15 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wechselten via New York 1.234.148 D-Wave Quantum-Aktien den Besitzer.

Am 28.12.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 11,40 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der D-Wave Quantum-Aktie liegt somit 18,95 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 20.01.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,68 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der D-Wave Quantum-Aktie 92,59 Prozent sinken.

Am 14.11.2024 hat D-Wave Quantum die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,11 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,12 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 26,95 Prozent zurück. Hier wurden 1,87 Mio. USD gegenüber 2,56 Mio. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

D-Wave Quantum wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 11.04.2025 vorlegen.

Experten prognostizieren für das Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -0,336 USD je D-Wave Quantum-Aktie.

