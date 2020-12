Daimler-Aktie aktuell: Daimler im Aufwind

Zuletzt wies die Daimler-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 57,13 EUR nach oben. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX, der zurzeit bei 13.235 Punkten liegt. Die Daimler-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 57,49 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 56,72 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 954.061 Daimler-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 58,17 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.11.2020 erreicht. Am 19.03.2020 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 21,02 EUR.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 54,13 EUR je Daimler-Aktie an. Experten taxieren den Daimler-Gewinn für das Jahr 2021 auf 5,85 EUR je Aktie.

Die Daimler AG ist ein global operierender Automobilhersteller. Personenkraftwagen und Nutzfahrzeuge sowie Finanzdienstleistungen bilden das Kerngeschäft des zu den international führenden Autoproduzenten zählenden Konzerns. Daimler vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten auf fünf Kontinenten. Zum heutigen Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Premium-Automobilmarke der Welt, die Marken smart, Freightliner, Western Star, BharatBenz, Fuso, Setra und Thomas Built Buses. Die Muttergesellschaft vereint die Mercedes-Benz AG, die Daimler Truck AG und die Daimler Mobility AG unter einem Dach.

