Daimler Aktie News: Anleger schicken Daimler ins Minus

Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 74,85 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX, der derzeit bei 16.102 Punkten notiert. In der Spitze büßte die Daimler-Aktie bis auf 73,54 EUR ein. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 73,93 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 217.691 Daimler-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.11.2021 bei 76,92 EUR. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 46,54 EUR ab.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Daimler-Aktie bei 91,64 EUR. Experten gehen davon aus, dass Daimler im Jahr 2023 10,66 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Die Daimler AG ist ein global operierender Automobilhersteller. Personenkraftwagen und Nutzfahrzeuge sowie Finanzdienstleistungen bilden das Kerngeschäft des zu den international führenden Autoproduzenten zählenden Konzerns. Daimler vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten auf fünf Kontinenten. Zum heutigen Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Premium-Automobilmarke der Welt, die Marken smart, Freightliner, Western Star, BharatBenz, Fuso, Setra und Thomas Built Buses. Die Muttergesellschaft vereint die Mercedes-Benz AG, die Daimler Truck AG und die Daimler Mobility AG unter einem Dach. Das Unternehmen plant derzeit mit dem Spin-Off von Daimler Truck die Aufteilung des Geschäfts in zwei unabhängige börsennotierte Unternehmen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Frank Gaertner / Shutterstock.com