Daimler-Aktie aktuell: Daimler mit Verlusten

Das Papier von Daimler befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,8 Prozent auf 48,70 EUR ab. Darum wird der DAX, der zurzeit bei 13.010 Punkten liegt, von dem Anteilsschein etwas ausgebremst. Zwischenzeitlich weitete die Daimler-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 48,55 EUR aus. Bei 49,15 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 1.174.456 Daimler-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 54,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.11.2019 erreicht. Bei 21,02 EUR erreichte der Anteilsschein am 19.03.2020 den tiefsten Stand seit 52 Wochen.

Analysten bewerten die Daimler-Aktie im Durchschnitt mit 45,94 EUR. Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2021 auf 4,62 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Die Daimler AG ist ein global operierender Automobilhersteller. Personenkraftwagen und Nutzfahrzeuge sowie Finanzdienstleistungen bilden das Kerngeschäft des zu den international führenden Autoproduzenten zählenden Konzerns. Daimler vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten auf fünf Kontinenten. Zum heutigen Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Premium-Automobilmarke der Welt, die Marken smart, Freightliner, Western Star, BharatBenz, Fuso, Setra und Thomas Built Buses. Die Muttergesellschaft vereint die Mercedes-Benz AG, die Daimler Truck AG und die Daimler Mobility AG unter einem Dach.

