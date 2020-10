Daimler-Aktie aktuell: Daimler gibt ab

Der Daimler-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,4 Prozent auf 48,80 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX, der aktuell bei 13.090 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Daimler-Aktie bei 48,64 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 49,01 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 324.666 Daimler-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.11.2019 bei 54,50 EUR. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 21,02 EUR. Dieser Wert wurde am 19.03.2020 erreicht.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 48,56 EUR. Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2021 auf 4,81 EUR je Aktie belaufen.

Die Daimler AG ist ein global operierender Automobilhersteller. Personenkraftwagen und Nutzfahrzeuge sowie Finanzdienstleistungen bilden das Kerngeschäft des zu den international führenden Autoproduzenten zählenden Konzerns. Daimler vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten auf fünf Kontinenten. Zum heutigen Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Premium-Automobilmarke der Welt, die Marken smart, Freightliner, Western Star, BharatBenz, Fuso, Setra und Thomas Built Buses. Die Muttergesellschaft vereint die Mercedes-Benz AG, die Daimler Truck AG und die Daimler Mobility AG unter einem Dach.

