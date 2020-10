Daimler-Aktie aktuell: Daimler macht Boden gut

Die Daimler-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 3,2 Prozent im Plus bei 48,32 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX, der aktuell bei 12.739 Punkten steht. Der Kurs der Daimler-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 49,42 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 49,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Daimler-Aktien beläuft sich auf 2.702.691 Stück.

Am 04.11.2019 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 54,50 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Bei einem Wert von 21,02 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (19.03.2020).

Experten gaben als mittleres Kursziel 49,17 EUR an. In der Daimler-Bilanz dürfte laut Analysten 2021 4,86 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Die Daimler AG ist ein global operierender Automobilhersteller. Personenkraftwagen und Nutzfahrzeuge sowie Finanzdienstleistungen bilden das Kerngeschäft des zu den international führenden Autoproduzenten zählenden Konzerns. Daimler vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten auf fünf Kontinenten. Zum heutigen Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Premium-Automobilmarke der Welt, die Marken smart, Freightliner, Western Star, BharatBenz, Fuso, Setra und Thomas Built Buses. Die Muttergesellschaft vereint die Mercedes-Benz AG, die Daimler Truck AG und die Daimler Mobility AG unter einem Dach.

