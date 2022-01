Daimler Aktie News: Daimler mit Abschlägen

Die Daimler-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Minus bei 74,28 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX, der im Moment bei 15.945 Punkten tendiert. Bei 74,16 EUR markierte die Daimler-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 75,16 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 383.132 Daimler-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.11.2021 bei 76,92 EUR. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 46,54 EUR. Dieser Wert wurde am 18.01.2021 erreicht.

Analysten bewerten die Daimler-Aktie im Durchschnitt mit 92,07 EUR. Den erwarteten Gewinn je Daimler-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 10,74 EUR fest.

Die Daimler AG ist ein global operierender Automobilhersteller. Personenkraftwagen sowie Finanzdienstleistungen bilden das Kerngeschäft des zu den international führenden Autoproduzenten zählenden Konzerns. Daimler vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten auf fünf Kontinenten. Zum Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz die Marken smart, Mercedes-AMG und Mercedes-Maybach. Außerdem bietet der Konzern unter dem Namen Mercedes-EQ verstärkt vollelektrische Fahrzeuge an. Die Muttergesellschaft vereint die Mercedes-Benz AG sowie die Daimler Mobility AG, die Finanzdienstleistungen und Mobilitätslösungen anbietet, unter einem Dach. Die Daimler Truck AG, die den Bereich der Nutzfahrzeuge umfasst, wurde Ende 2021 als eigenständiges Unternehmen an der Börse notiert.

