Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Montagnachmittag mit Abschlägen

Daimler Truck im Fokus

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,0 Prozent auf 33,97 EUR.

Die Daimler Truck-Aktie notierte um 15:51 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,0 Prozent auf 33,97 EUR. Die Daimler Truck-Aktie gab in der Spitze bis auf 33,84 EUR nach. Bei 34,74 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 382.736 Daimler Truck-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 47,64 EUR erreichte der Titel am 19.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 40,24 Prozent könnte die Daimler Truck-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 27,97 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.11.2023). Mit einem Kursverlust von 17,66 Prozent würde die Daimler Truck-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass Daimler Truck-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,80 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Daimler Truck 1,90 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 52,75 EUR an.

Am 01.08.2024 äußerte sich Daimler Truck zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,93 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,11 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Daimler Truck in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 4,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 13,33 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 13,88 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 07.11.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Daimler Truck möglicherweise am 06.11.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Daimler Truck im Jahr 2024 4,21 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie

Zurückhaltung in Frankfurt: DAX beginnt Freitagshandel im Minus

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX legt zum Handelsstart zu

Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX liegt zum Handelsende im Plus