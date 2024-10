Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Aktienentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Daimler Truck. Die Daimler Truck-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 33,69 EUR.

Die Daimler Truck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 33,69 EUR. Bei 34,61 EUR erreichte die Daimler Truck-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 33,91 EUR. Bisher wurden via XETRA 762.314 Daimler Truck-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 47,64 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.03.2024). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Daimler Truck-Aktie somit 29,28 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 27,97 EUR am 08.11.2023. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Daimler Truck-Aktie 20,45 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Daimler Truck-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,79 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Daimler Truck 1,90 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 52,75 EUR für die Daimler Truck-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Daimler Truck am 01.08.2024. Daimler Truck hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,93 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,11 EUR je Aktie gewesen. Umsatzseitig standen 13,33 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 4,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Daimler Truck 13,88 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 07.11.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Daimler Truck rechnen Experten am 06.11.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 4,16 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX beendet die Sitzung weit in der Verlustzone

Schwacher Handel: LUS-DAX zum Ende des Mittwochshandels schwächer

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX verbucht am Mittag Verluste