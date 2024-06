Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck tendiert am Mittag tiefer

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Daimler Truck-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,8 Prozent auf 38,61 EUR nach.

Das Papier von Daimler Truck gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:49 Uhr ging es um 1,8 Prozent auf 38,61 EUR abwärts. Bei 38,54 EUR markierte die Daimler Truck-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 39,20 EUR. Von der Daimler Truck-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 415.573 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 47,64 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.03.2024). Gewinne von 23,39 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 27,97 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 27,56 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,90 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,01 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 56,00 EUR aus.

Daimler Truck veröffentlichte am 03.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,99 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,90 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,48 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 13,26 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 13,20 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Daimler Truck am 01.08.2024 präsentieren. Daimler Truck dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 30.07.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 4,61 EUR je Daimler Truck-Aktie.

