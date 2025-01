Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Dienstagnachmittag freundlich

So bewegt sich Daimler Truck

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Daimler Truck. Das Papier von Daimler Truck legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 3,0 Prozent auf 39,35 EUR.

Das Papier von Daimler Truck legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 3,0 Prozent auf 39,35 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Daimler Truck-Aktie bei 39,53 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 38,01 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 969.146 Daimler Truck-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 47,64 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.03.2024). Mit einem Zuwachs von mindestens 21,07 Prozent könnte die Daimler Truck-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 11.09.2024 Kursverluste bis auf 29,61 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Daimler Truck-Aktie 24,75 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Daimler Truck-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,90 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,84 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Daimler Truck-Aktie bei 51,00 EUR.

Daimler Truck gewährte am 07.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,77 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Daimler Truck ein EPS von 1,13 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 5,19 Prozent auf 13,14 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 13,86 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Daimler Truck wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 20.03.2025 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass Daimler Truck im Jahr 2024 4,13 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

