Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Nachmittag mit Kursabschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Daimler Truck. Zuletzt fiel die Daimler Truck-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 34,29 EUR ab.

Um 15:51 Uhr ging es für die Daimler Truck-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 34,29 EUR. Im Tief verlor die Daimler Truck-Aktie bis auf 34,06 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 34,47 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Daimler Truck-Aktien beläuft sich auf 266.451 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 47,64 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.03.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 38,93 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Daimler Truck-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 27,97 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Daimler Truck-Aktie mit einem Verlust von 18,43 Prozent wieder erreichen.

Daimler Truck-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,90 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,80 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 52,75 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Daimler Truck am 01.08.2024. In Sachen EPS wurden 0,93 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Daimler Truck 1,11 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 4,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 13,33 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 13,88 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Daimler Truck am 07.11.2024 präsentieren. Am 06.11.2025 wird Daimler Truck schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 4,18 EUR je Aktie in den Daimler Truck-Büchern.

