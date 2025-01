Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck tendiert am Nachmittag schwächer

So bewegt sich Daimler Truck

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Daimler Truck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,3 Prozent im Minus bei 39,37 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,3 Prozent auf 39,37 EUR. Bei 39,20 EUR markierte die Daimler Truck-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 39,64 EUR. Bisher wurden via XETRA 676.602 Daimler Truck-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 19.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 47,64 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 21,01 Prozent über dem aktuellen Kurs der Daimler Truck-Aktie. Am 11.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 29,61 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Daimler Truck-Aktie 32,96 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Daimler Truck-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,90 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,84 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 51,00 EUR aus.

Am 07.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,77 EUR. Im letzten Jahr hatte Daimler Truck einen Gewinn von 1,13 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 5,19 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 13,14 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 13,86 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Daimler Truck wird am 20.03.2025 gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass Daimler Truck im Jahr 2024 4,12 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie

Gewinne in Frankfurt: Letztendlich Gewinne im DAX

Freundlicher Handel: LUS-DAX letztendlich mit Gewinnen

Gewinne in Frankfurt: DAX im Plus