Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck macht am Nachmittag Boden gut

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Daimler Truck-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 34,58 EUR zu.

Die Daimler Truck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 34,58 EUR. Bei 34,73 EUR markierte die Daimler Truck-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 33,97 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 537.852 Daimler Truck-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 47,64 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.03.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 37,77 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.11.2023 bei 27,97 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 19,12 Prozent könnte die Daimler Truck-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2023 1,90 EUR an Daimler Truck-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,80 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 52,75 EUR für die Daimler Truck-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Daimler Truck am 01.08.2024. In Sachen EPS wurden 0,93 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Daimler Truck 1,11 EUR je Aktie eingenommen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 4,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 13,88 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 13,33 Mrd. EUR.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Daimler Truck am 07.11.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 06.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Daimler Truck.

In der Daimler Truck-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 4,18 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

