Daimler Truck Aktie News: Anleger schicken Daimler Truck am Nachmittag ins Plus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Daimler Truck. Das Papier von Daimler Truck legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 37,91 EUR.

Die Daimler Truck-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 37,91 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Daimler Truck-Aktie bei 37,96 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 37,66 EUR. Der Tagesumsatz der Daimler Truck-Aktie belief sich zuletzt auf 519.104 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.03.2025 bei 45,33 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 19,57 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.09.2024 bei 29,61 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Daimler Truck-Aktie 21,89 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Daimler Truck-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,83 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Daimler Truck 1,90 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 45,22 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Daimler Truck am 13.05.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,99 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,99 EUR je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Daimler Truck in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 6,14 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 12,45 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 13,26 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 01.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 30.07.2026.

Experten gehen davon aus, dass Daimler Truck im Jahr 2025 3,99 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

