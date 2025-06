Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck tendiert am Nachmittag tiefer

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Daimler Truck. Die Daimler Truck-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 38,31 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 38,31 EUR. Im Tief verlor die Daimler Truck-Aktie bis auf 38,20 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 38,46 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 579.947 Daimler Truck-Aktien den Besitzer.

Am 06.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 45,33 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 18,32 Prozent über dem aktuellen Kurs der Daimler Truck-Aktie. Am 12.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 29,61 EUR. Derzeit notiert die Daimler Truck-Aktie damit 29,38 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Daimler Truck-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,83 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Daimler Truck 1,90 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Daimler Truck-Aktie wird bei 45,22 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Daimler Truck am 13.05.2025. Das EPS belief sich auf 0,99 EUR gegenüber 0,99 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 12,45 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 6,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 13,26 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Daimler Truck wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 01.08.2025 vorlegen. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Daimler Truck rechnen Experten am 30.07.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,99 EUR je Daimler Truck-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie

Das verdienen DAX-Vorstandsvorsitzende im Vergleich zu ihren Mitarbeitern

DZ BANK veröffentlicht Investment-Empfehlung: Daimler Truck-Aktie mit Halten

Aktien von Daimler Truck und Toyota steigen: Fusion von Lkw-Töchtern in Asien festgezurrt