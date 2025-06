Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck tendiert am Donnerstagmittag auf rotem Terrain

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Daimler Truck. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,4 Prozent auf 37,56 EUR.

Die Daimler Truck-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 1,4 Prozent auf 37,56 EUR ab. Der Kurs der Daimler Truck-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 37,06 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 37,51 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 326.798 Daimler Truck-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 45,33 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.03.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 20,69 Prozent könnte die Daimler Truck-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.09.2024 (29,61 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Daimler Truck-Aktie 21,17 Prozent sinken.

Daimler Truck-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,90 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,83 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 45,22 EUR.

Daimler Truck gewährte am 13.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,99 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Daimler Truck 0,99 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Daimler Truck in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 6,14 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 12,45 Mrd. EUR im Vergleich zu 13,26 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.08.2025 erfolgen. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Daimler Truck-Anleger Experten zufolge am 30.07.2026 werfen.

In der Daimler Truck-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,99 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

