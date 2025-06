Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Vormittag mit Einbußen

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Daimler Truck. Zuletzt fiel die Daimler Truck-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,4 Prozent auf 37,56 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Daimler Truck nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:07 Uhr 1,4 Prozent auf 37,56 EUR. In der Spitze büßte die Daimler Truck-Aktie bis auf 37,39 EUR ein. Bei 37,51 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Daimler Truck-Aktie belief sich zuletzt auf 42.132 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 45,33 EUR erreichte der Titel am 06.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Daimler Truck-Aktie mit einem Kursplus von 20,69 Prozent wieder erreichen. Bei 29,61 EUR erreichte der Anteilsschein am 12.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,17 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Daimler Truck-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,90 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,83 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 45,22 EUR aus.

Am 13.05.2025 legte Daimler Truck die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Daimler Truck hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,99 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,99 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 6,14 Prozent zurück. Hier wurden 12,45 Mrd. EUR gegenüber 13,26 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.08.2025 erfolgen. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Daimler Truck möglicherweise am 30.07.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Daimler Truck ein EPS in Höhe von 3,99 EUR in den Büchern stehen haben wird.

