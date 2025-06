Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck büßt am Mittag ein

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Daimler Truck. Die Daimler Truck-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,3 Prozent auf 37,81 EUR ab.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 37,81 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Daimler Truck-Aktie bis auf 37,63 EUR. Bei 38,06 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Daimler Truck-Aktien beläuft sich auf 203.300 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (45,33 EUR) erklomm das Papier am 06.03.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 19,89 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.09.2024 bei 29,61 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,69 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 1,90 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,83 EUR je Daimler Truck-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 45,22 EUR je Daimler Truck-Aktie an.

Am 13.05.2025 hat Daimler Truck die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,99 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,99 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 6,14 Prozent auf 12,45 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 13,26 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Daimler Truck am 01.08.2025 präsentieren. Am 30.07.2026 wird Daimler Truck schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

In der Daimler Truck-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,99 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

