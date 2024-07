Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck gewinnt am Nachmittag

Daimler Truck im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Daimler Truck. Die Aktionäre schickten das Papier von Daimler Truck nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,4 Prozent auf 36,51 EUR.

Die Daimler Truck-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 1,4 Prozent auf 36,51 EUR. Die Daimler Truck-Aktie zog in der Spitze bis auf 36,59 EUR an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 36,12 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Daimler Truck-Aktien beläuft sich auf 244.501 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.03.2024 bei 47,64 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Daimler Truck-Aktie 30,48 Prozent zulegen. Am 08.11.2023 gab der Anteilsschein bis auf 27,97 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 23,39 Prozent würde die Daimler Truck-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,92 EUR, nach 1,90 EUR im Jahr 2023. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 55,75 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Daimler Truck am 03.05.2024. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,99 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,90 EUR je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 13,26 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,48 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Daimler Truck einen Umsatz von 13,20 Mrd. EUR eingefahren.

Daimler Truck wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 01.08.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Daimler Truck-Anleger Experten zufolge am 30.07.2025 werfen.

Experten taxieren den Daimler Truck-Gewinn für das Jahr 2024 auf 4,58 EUR je Aktie.

