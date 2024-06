Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck tendiert am Dienstagmittag schwächer

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Daimler Truck. Die Daimler Truck-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 38,02 EUR ab.

Die Daimler Truck-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 0,1 Prozent auf 38,02 EUR nach. Die höchsten Verluste verbuchte die Daimler Truck-Aktie bis auf 38,01 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 38,18 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 229.348 Daimler Truck-Aktien.

Am 19.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 47,64 EUR an. Mit einem Zuwachs von 25,30 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 27,97 EUR fiel das Papier am 08.11.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 26,43 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,01 EUR. Im Vorjahr erhielten Daimler Truck-Aktionäre 1,90 EUR je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 56,00 EUR aus.

Daimler Truck ließ sich am 03.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,99 EUR gegenüber 0,90 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 13,26 Mrd. EUR gegenüber 13,20 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Daimler Truck-Bilanz für Q2 2024 wird am 01.08.2024 erwartet. Die Veröffentlichung der Daimler Truck-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 30.07.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,60 EUR je Daimler Truck-Aktie belaufen.

