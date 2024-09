Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Mittwochnachmittag mit Kursplus

Daimler Truck im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Daimler Truck. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 29,91 EUR zu.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Daimler Truck zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 29,91 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Daimler Truck-Aktie bei 30,35 EUR. Bei 30,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 304.155 Daimler Truck-Aktien den Besitzer.

Am 19.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 47,64 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 59,28 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 08.11.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 27,97 EUR ab. Derzeit notiert die Daimler Truck-Aktie damit 6,94 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 1,90 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,79 EUR je Daimler Truck-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 52,75 EUR an.

Am 01.08.2024 lud Daimler Truck zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,93 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,11 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 13,33 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 4,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 13,88 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 07.11.2024 dürfte Daimler Truck Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 06.11.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Daimler Truck im Jahr 2024 4,16 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

