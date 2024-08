Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck tritt am Mittag auf der Stelle

So entwickelt sich Daimler Truck

Die Aktie von Daimler Truck zeigt am Montagmittag wenig Änderung. Die Daimler Truck-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 33,29 EUR.

Die Daimler Truck-Aktie zeigte sich um 11:48 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 33,29 EUR. Die Daimler Truck-Aktie legte bis auf 33,57 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die Daimler Truck-Aktie gab in der Spitze bis auf 33,27 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 33,38 EUR. Von der Daimler Truck-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 192.263 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 47,64 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.03.2024). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 43,11 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 27,97 EUR am 08.11.2023. Derzeit notiert die Daimler Truck-Aktie damit 19,02 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,82 EUR. Im Vorjahr erhielten Daimler Truck-Aktionäre 1,90 EUR je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 53,63 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Daimler Truck am 01.08.2024. Daimler Truck hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,93 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,11 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 13,33 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 4,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,88 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Daimler Truck wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 07.11.2024 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 06.11.2025 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Daimler Truck im Jahr 2024 4,28 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

