Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck steigt am Mittwochnachmittag

Daimler Truck im Fokus

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Daimler Truck-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 33,44 EUR zu.

Die Daimler Truck-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 33,44 EUR. Kurzfristig markierte die Daimler Truck-Aktie bei 33,64 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 33,49 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 544.984 Daimler Truck-Aktien den Besitzer.

Am 19.03.2024 markierte das Papier bei 47,64 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 42,46 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 08.11.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 27,97 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Daimler Truck-Aktie 19,56 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 1,90 EUR an Daimler Truck-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,82 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 53,63 EUR je Daimler Truck-Aktie aus.

Daimler Truck ließ sich am 01.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,93 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,11 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 4,00 Prozent auf 13,33 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Daimler Truck 13,88 Mrd. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 07.11.2024 dürfte Daimler Truck Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Daimler Truck-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 06.11.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Daimler Truck ein EPS in Höhe von 4,28 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

