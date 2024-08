Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck macht am Vormittag Boden gut

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Daimler Truck zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Daimler Truck-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 33,63 EUR nach oben.

Das Papier von Daimler Truck legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 33,63 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Daimler Truck-Aktie bei 33,71 EUR. Bei 33,59 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 34.612 Daimler Truck-Aktien umgesetzt.

Am 19.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 47,64 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 41,66 Prozent könnte die Daimler Truck-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 08.11.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 27,97 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Daimler Truck-Aktie damit 20,24 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,82 EUR. Im Vorjahr hatte Daimler Truck 1,90 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 53,63 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Daimler Truck am 01.08.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,93 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Daimler Truck 1,11 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 13,33 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 4,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,88 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Voraussichtlich am 07.11.2024 dürfte Daimler Truck Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Daimler Truck rechnen Experten am 06.11.2025.

Experten gehen davon aus, dass Daimler Truck im Jahr 2024 4,28 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

