Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck kommt am Vormittag kaum vom Fleck

Die Aktie von Daimler Truck zeigt sich am Donnerstagvormittag ohne große Bewegung. Die Daimler Truck-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 38,70 EUR.

Die Daimler Truck-Aktie wies um 09:06 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 38,70 EUR. In der Spitze gewann die Daimler Truck-Aktie bis auf 39,09 EUR. Der Kurs der Daimler Truck-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 38,70 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 39,05 EUR. Bisher wurden heute 30.830 Daimler Truck-Aktien gehandelt.

Bei 47,64 EUR erreichte der Titel am 19.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Daimler Truck-Aktie derzeit noch 23,10 Prozent Luft nach oben. Am 11.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 29,61 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 23,49 Prozent.

Daimler Truck-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,90 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,83 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 51,00 EUR an.

Daimler Truck ließ sich am 07.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,77 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Daimler Truck ein EPS von 1,13 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Daimler Truck im vergangenen Quartal 13,14 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 5,19 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Daimler Truck 13,86 Mrd. EUR umsetzen können.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Daimler Truck wird am 20.03.2025 gerechnet.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Daimler Truck-Gewinn in Höhe von 4,14 EUR je Aktie aus.

